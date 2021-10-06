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عاجل.. التحالف العربي يعلن استهداف موقع "صواريخ الحوثي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة ، استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة اللحية بمدينة الحديدة اليمنية.

 

وقال التحالف في بيان "تم تدمير 3 زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

 

وتابع "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة بمضيق باب المندب".

 

وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات موجعة كبدتها آلاف القتلى والجرحى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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