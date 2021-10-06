المستشار الثقافي لسفارتنا بمصر  يتعرف على أنشطة مؤسسة الامل لرعاية الطلاب المتفوقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

استقبل الدكتور/محمد احمد العبادي المستشار الثقافي بسفارة بلادنا بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاستاذ/علي همدان مندوب الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين في جمهورية مصر.



وخلاف اللقاء استمع الدكتور العبادي لشرح مفصل عن نشاط مؤسسة الطلاب المتفوقين في مصر كتقديم مقاعد للطلاب برسوم رمزية حسب آلية تقديم معينة واجراءات ادارية محددة في مختلف التخصصات العلمية والهندسية والطبية والادارية والانسانية، على أن يتحمل أولياء أمور الطلاب الرسوم الدراسية وتكون رمزية والمصروفات الشخصية للطالب للسنة الأولى وعند حصول الطالب على تقدير لا يقل عن جيد جداً خلال السنة الأولى تتكفل مؤسسة الصندوق برسومه الدراسية وتمنحه مكافأة شهرية طيلة مدة دراسته وحتى تخرجه.

واكد المندوب علي الهمداني ان هناك تنسيقا متبادلا بين طلاب الصندوق والملحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة لتدليل العقبات لسير العملية الاكاديمية بسلاسة ويسر ولأجل ذلك ستصرف بطاقتين عضويتين لمندوب مؤسسة صندوق الطلاب ونائب المندوب حتى تسهل عملية متابعة الطلاب وتسجيلهم في الجامعات المصرية والملحقية الثقافية في مصر.

وأكد د.العبادي ان حكومة بلادنا تولى اهتماما كبيرا بالتعليم بوصفه قاطرة التنمية والمخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

واعرب د.العبادي عن تقديره للدور الذي يضطلع به سفير النوايا الحسنة الدكتور/عمر بن عبدالله بامحسون، المؤسس، برعاية طلاب العلم ومؤسسة الصندوق وغيرها من المؤسسات..، منوها للجهود المتميزة التي يبدلها د.عمر بامحسون، بدعم الشباب للنهوض بهم ليكونوا فاعلين في المجتمع..، مضيفا ان تلك الجهود سيخلدها التاريخ والطلاب الخريجين الذين استفادوا من رعاية المؤسسة لهم واصبحوا من الكوادر الفاعلة بمؤسسات وهيئات المجتمع التنموية المختلفة.

حضر هذا اللقاء الاستاذ/عبدالرحمن حسن عبدالرحمن باهارون ممثل مؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن في روسيا