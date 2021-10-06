البحسني يطلع على مستوى الجاهزية القتالية لمعسكر الأدواس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة إلى معسكر الأدواس، اطلع خلالها على مستوى الضبط والربط والجاهزية القتالية لأفراد المعسكر.



وحيّا البحسني الجنود المرابطين في مواقع الشرف والشموخ والعزة والكرامة، مشددًا على رفع الجاهزية والتحلي باليقظة والحس الأمني، وتكثيف التدريبات والتأهيل للجنود، لإحباط أي مخططات تحاك ضد حضرموت، لافتًا بأن المحافظة تعاني هذه الفترة من هجمات من قبل الأعداء عبر دعايات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

واشار المحافظ إلى أن قيادتي السلطة الحلية والمنطقة العسكرية الثانية تكثّف جهودها خلال هذه الفترة، من خلال القيام بالزيارات التفقدية للوحدات العسكرية، وحظي معسكر الأدواس بزيارة، لما يمثله المعسكر من أهمية في تثبيت الأمن والاستقرار وحفظ إحدى المنافذ المهمة إلى ساحل حضرموت.

وقال القائد البحسني: "حضرموت اليوم تمتلك قوة عسكرية مدربة، ولديها من العتاد ما يمكنها من الدفاع عن أمنها واستقرارها"، لافتًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لما من شأنه حفظ هذه القوة وتعزيز مكانتها، منوهًا بأهمية توطيد العلاقة بين الضباط والجنود ومجالستهم والاستماع منهم للتخفيف عنهم حجم المعاناة التي اثقلت كاهلهم.

رافق محافظ حضرموت، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وقائد معسكر الأدواس العقيد سعد المنهالي، وعدد من القيادات العسكرية بالمحافظة.