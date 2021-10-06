البكري يترأس اجتماعاً لممثلي مكاتب الشباب والرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

ترأس وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف صالح البكري اجتماعا لممثلي مكاتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة .



وفي بداية اللقاء رحب الوزير البكري بممثلي مكاتب الشباب والرياضة لافتا إلى أن الزيارة تأتي بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ، وللاطلاع على الحركة الرياضية في محافظة المهرة .

وأشار الوزير البكري إلى أن الوزارة تتطلع لتحقيق أهداف الزيارة إلى محافظة المهرة وأهمها استكمال ملعب مخبال وتعشيب اثنين من الملاعب الرياضية واعتماد مخصصات للأندية الرياضية .

كما حث الوزير البكري ممثلي مكاتب الشباب والرياضة بالمديريات على تفعيل مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى جانب المناشط الرياضية للأندية الرياضية في المديريات .

كما وجه الوزير البكري باعتماد نادي حات رسمياً من قبل الوزارة ليضاف إلى الأندية الرياضية المعتمدة في المحافظة كما وجه البكري باعتماد تعشيب ملعب سيحوت في المرحلة الأولى إضافة إلى ملعب نادي فرتك بحصوين .

واستمع الوزير البكري من ممثلي مكاتب الشباب والرياضة إلى أهم الصعوبات التي تعاني منها الأندية الرياضية في المحافظة والمتمثلة في مخصصات الاندية وبعض الترميمات التي تحتاجها المنشآت الرياضية ،لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت مخصصات للأندية الرياضية من صندوق النشئ والشباب .

وكان وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري قد رحب بمعالي الوزير البكري لافتاً إلى أن هناك ثمار ستجنيها المحافظة من زيارة الوزير تتمثل في اعتماد جملة من المشاريع الرياضية .

حضر اللقاء وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير مانع لمع ووكيل وزارة الشباب لقطاع المشاريع المهندس محسن علي بيبك ووكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة محمد عمر سويلم .