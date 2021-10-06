اللواء عيدروس الزبيدي يعين الربيعي في منصب أمني رفيع

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يصدر قرارًا بشأن تعيين نائب لقائد قوات الحزام الأمني الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ الساعة ٠٧:٣٧ مساءً أصدر الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية القرار "33" لعام 2021م، قضت مادته الأولى بتعيين العميد/ جلال ناصر زين الربيعي نائباً لقائد قوات الحزام الأمني، قائد الحزام الأمني عدن. وقضت المادة الثانية بأن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار من سابق.

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