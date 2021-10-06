عبدالكريم شائف يعود الى عدن بعد غياب طويل

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاد الأمين العام للمجلس المحلي والقيادي البارز في السلطة المحلية يمحافظة عدن عبدالكريم شايف الى عدن عصر الأربعاء. وقالت صحيفة "عدن الغد" ان شايف عاد من جمهورية مصر العربية التي قضى فيها معظم السنوات الماضية. وشايف احد ابرز قيادات السلطة المحلية في عدن وغادرها عقب العام 2012.

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