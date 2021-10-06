شكرا لبحثكم عن خبر اختتام فعاليات يوم اللغة المهرية 2021 بحفل خطابي وتكريمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة/المركز الإعلامي:

نظم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لفعاليات يوم اللغة المهرية 2021م، برعاية معالي الدكتور أنور كلشات وزير الكهرباء والطاقة الرئيس الفخري للمركز و محافظ محافظة المهرة معالي الأستاذ محمد علي ياسر.

وفي الاحتفالية أشار الدكتور أنور كلشات إلى إن الثاني من أكتوبر من كل عام يوم اللغة المهرية مناسبة عزيزة علينا ونفتخر بهذا اليوم الهام في التاريخ المهري ونخصص له أسبوع كاملاً تقام فيه عدد من الفعاليات التراثية والأدبية والثقافة ومعارض واحتفالات وإذاعات مدرسية، شاكراً السلطة المحلية على دعمهم المستمر للمركز وجهود القائمين عليه من خلال تنظيمهم لعدد من الفعاليات وإصدار سلسلة من الكتب والبحوث ستكون لها أثراً إيجابياً في المستقبل القريب.

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، على دعم السلطة المحلية لكافة أنشطة وفعاليات مركز اللغة المهرية، مثمناً نشاط إدارة المركز وتحقيقهم لعدد من النجاحات على المستويين المحلي والإقليمي.

بدوره قدم أ.د عامر فائل بلحاف رئيس مركز اللغة المهرية، لمحة موجزة عن النجاحات التي حققها المركز منذ تأسيسه في العام 2017م والأنشطة التي أقامها من أجل التعريف باللغة المهرية وحِفظها لغة وأدبا وتاريخا وتراثا، وإصداره خلال هذا العام ثلاثة إصدارات وشارك في القسم الثقافي بالسفارة الأمريكية في اليمن في مشروع الاهازيج الشعبية المهرية، إضافة إلى مضي المركز في مشروعه الضخم المتمثل في حصر مفردات اللغة المهرية من خلال 34 مندوباً في تسع مديريات.

وأعطى لمحة عن إصدارات المركز وجائزة المركز للباحثين من أبناء المهرة الذين يحضّرون رسالة دكتوراه أو ماجستير في اللغة المهرية أو أدبها أو تاريخها وبلغ عددهم عشرة من الباحثين والباحثات وسيتكفل المركز بطباعة الرسائل الرصينة بشكل كتب فاخرة وتكريمهم.

وتخلل الحفل رقصات تراثية وقصيدة شعرية باللغة المهرية و تكريم عدد من الداعمين والذين لهم دور في نجاح فعاليات المركز وعدد من الباحثين.

حضر الحفل عضو مجلس الشورى توكل ياسين ووكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومستشار المحافظ لشؤون الثقافة والبيئة الأستاذ أحمد عبدالله بلحاف وعدد من مدراء عموم مكاتب فروع الوزارات وقيادات مركز اللغة المهرية والشخصيات الاجتماعية والمهتمين.