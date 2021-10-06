المفوض السامي لحقوق الانسان باليمن يزور المدنيين ضحايا صواريخ مليشيا الحوثي في هيئة مستشفى مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

اطلع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان في اليمن رينو ماري ديتال، خلال زيارته الميدانية الى هيئة مستشفى مأرب العام، على الاوضاع الصحية لضحايا القصف الصاروخي لمليشيا الحوثي التابعة لايران على حي الروضه السكني الاحد الماضي والذي اسفر عن 35 شهيدا وجريحا معظمهم من الاطفال والنساء.



وخلال الزيارة التقى المفوض السامي رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد القباطي وتعرف من خلاله عن اعداد الضحايا المدنيين الذي خلفه القصف بالصواريخ البالستية على الحي السكني بالروضه، والذين استقبلتهم الهيئة وحالتهم الصحية عن استقبالهم في الطوارئ واسم وعمر ونوع كل مصاب.

و اكد رئيس الهيئة ان المستشفى استقبل 21 جريحا منهم طفلين كانا قد فارقا الحياة احدهما مفصول الرأس فيما فارق الطفل الرضيع يدعى ريان رضوان عمره سبعة اشهر، الحياة امس متأثرا بجروحه فيما لا تزال عدد من الحالات حالتها خطره في العناية المركزة وحالات اخرى في اقسام الرقود.

وقام المفوض السامي بزيارة للمصابين في قسم العناية واطلع على حالتهم الصحية كما قام بزيارة لعدد من المصابين في اقسام الرقود واستمع الى شهاداتهم حول الجريمة الانسانية البشعة، واطلع على جثث الاطفال الثلاثة الشهداء في ثلاثة الموتى في الهيئة المستشفى وما احدثته شضايا الصواريخ باجسادهم النحيلة والبريئة من عبث وتمزيق.