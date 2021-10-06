شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن الدولي يعزي بوفاة الشيخ صالح سالم بن بريك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

بعث مدير عام مطار عدن الدولي، الاستاذ عبدالرقيب العمري، برقية عزاء ومواساة الى كلا من وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك وأخيه مدير فرع هيئة النقل البري بمحافظة حضرموت الاستاذ عمر بن بريك، عزاهما خلالها بوفاة والدهما المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ صالح سالم بن بريك بعد حياة طويلة زاخرة بالخير و العطاء.

واشار العمري في برقية العزاء بان الوطن خسر اليوم واحدا من رجاله الميامين وابطاله المخلصين، من اسرة مناضلة وعريقة، جلهم كوادر ذات ثقل وبصماتهم جلية في كل اركان ومؤسسات الدولة ومشهود لهم بالتضحية والفداء، ورغم وجع الفراق وألم الفقد الا ان ايماننا بالله اكبر من كل شيء، ولا نقول الا ما يرضي ربنا لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار.

وابتهلت برقية العزاء الى الله عز وجل بان يغفر للفقيد و يرحمه و يسكنه فسيح جنانه، وان يلهم أهله و ذويه جزيل الصبر و السلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.