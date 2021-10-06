رئيس مجلس الشورى يعزي وزير المالية في وفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك، عزاه خلالها بوفاة والده بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



واشاد الدكتور بن دغر في برقيته، بمناقب الفقيد، وادواره النضالية واسهاماته الاجتماعية والرياضية، وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين، كان رحمه الله كادرًا مميزًا، وقياديًا في مجاله الاقتصادي.

مشيراً الى أن الفقيد كان من المناضلين الذين التحقوا بجيش البادية الحضرمي في فترة الخمسينات وتدرج في العمل الوظيفي والحكومي.. حيث عمل في شركة النفط الوطنية ومن ثم التحق بالشركة اليمنية للتامينات وعمل لها مديرًا عامًا حتى تقاعده.

وعبر الدكتور بن دغر عن أصدق التعازي والمواساة لوزير المالية سالم صالح بن بريك، وأسرته وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.