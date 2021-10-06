شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي وزير المالية في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى وزير المالية سالم صالح بن بريك، في وفاة والده، الشخصية الاجتماعية والرياضية والاقتصادية صالح سالم بن بريك، الذي وافاه الأجل اليوم الأربعاء بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشاد رئيس الجمهورية في برقية العزاء، بالمناقب والصفات الحميدة والمثلى التي كان يتحلى بها الفقيد والمكانة المجتمعية التي كان يحظى بها لدى الجميع وسعيه الدائم لتعزيز النسيج الاجتماعي وإصلاح ذات البين في المجتمع.

وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لأولاد وأهل وذوي الفقيد وكافه ال بن بريك ولزملائه واصدقاءه بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.