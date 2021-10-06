مركز اللغة المهرية يختتم فعاليات يوم اللغة المهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، اليوم، فعاليات يوم اللغة المهرية 2021، بحضور وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات.



واكد الدكتور كلشات، أهمية الاحتفال باللغة المهرية، مشيدا بجهود مركز اللغة المهرية الذي اقام هذه الفعاليات التراثية والأدبية والثقافة.

من جانبه أكد أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، على دعم السلطة المحلية لكافة أنشطة وفعاليات مركز اللغة المهرية، مثمناً نشاط إدارة المركز.

فيما استعرض رئيس مركز اللغة المهرية الدكتور عامر بلحاف، إصدارات وفعاليات الاحتفال بيوم اللغة المهرية، مشيرا الى، استمرار عمل المركز في مشروع حصر مفردات اللغة المهرية من خلال 34 مندوباً في تسع مديريات.

وتخلل الحفل رقصات تراثية وقصيدة شعرية باللغة المهرية وتكريم عدد من الداعمين والذين لهم دور في نجاح فعاليات المركز.