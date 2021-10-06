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تنظيم لقاء موسع للخطباء للتوعية بأخذ لقاحات كورونا في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

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أقام مكتب الصحة بمحافظة المهرة اليوم، لقاءا موسعا لأئمة وخطباء المساجد للتوعية بأهمية أخذ اللقاحات لكوفيد19.

 

وخلال اللقاء دشن الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ومدير مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك، منصة أفيت الصحية الخاصة بنشر الفعاليات التثقيفية الصحية بالصوت والصورة.

 

وحث نيمر خطباء المساجد على توعية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الاصابة بالأمراض المعدية، لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستوفر كافة المستلزمات والمتطلبات الصحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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