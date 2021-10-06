اختتام ورشة تعزيز تقوية النظام الصحي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم قطاع التخطيط بوزارة الصحة والسكان بعدن اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل القطاع الصحي، بدعم من منظمة الصحة العالمية.



وتناولت الورشة التي شارك فيها 20 كادرا قياديا من مختلف القطاعات بوزارة الصحة ومكاتبها بالمحافظات، الإطار النظري لتحليل وضع النظام الصحي المالي المتضمن السياسات والبيئة الخارجية والاقتصادية والخصائص السكانية وكيفية حشد الموارد والحوكمة المالية.

واكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور أحمد الكمال، على أهمية الورشة، حاثا على توحيد الجهود لإعداد استراتيجية تعني بتمويل القطاع الصحي خلال المرحلة المقبلة.