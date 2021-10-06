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اختتام ورشة تعزيز تقوية النظام الصحي بعدن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام ورشة تعزيز تقوية النظام الصحي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

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اختتم قطاع التخطيط بوزارة الصحة والسكان بعدن اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل القطاع الصحي، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

 

وتناولت الورشة التي شارك فيها 20 كادرا قياديا من مختلف القطاعات بوزارة الصحة ومكاتبها بالمحافظات، الإطار النظري لتحليل وضع النظام الصحي المالي المتضمن السياسات والبيئة الخارجية والاقتصادية والخصائص السكانية وكيفية حشد الموارد والحوكمة المالية.

 

واكد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور أحمد الكمال، على أهمية الورشة، حاثا على توحيد الجهود لإعداد استراتيجية تعني بتمويل القطاع الصحي خلال المرحلة المقبلة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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