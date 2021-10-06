بن دغر يهنئ رئيس مجلس الشيوخ المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ المصري القاضي عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيدة.



وقال الدكتور بن دغر في برقية التهنئة، باسمي وزملائي في هيئة رئاسة مجلس الشورى، وأعضائه في الجمهورية اليمنية، نهنئكم بمناسة الذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات السادس من أكتوبر العظيم والخالد في ذاكرة الشعب المصري، والأمة العربية جمعاء.

واضاف الدكتور بن دغر، كان نصر أكتوبر ملحمة تاريخية، وذروة في العطاء الوطني، ودهاء في التخطيط، وإبداعًا وشجاعة في التنفيذ والقيادة، كما أنه يوم مشهود في تاريخ مصر والأمة العربية حيث بلغ فيه التضامن العربي ذروته.

وأكد الدكتور بن دغر، أن نصر أكتوبر غير مجرى التاريخ في المنطقة، وأعاد الحق لأهله، وحفظ لمصر مكانتها الريادية في الوطن العربي وفي المنطقة والعالم، ولقن أعداءها درسًا في التضحية والدفاع عن الأوطان.

وعبر الدكتور بن دغر، ومجلس الشورى في الجمهورية اليمنية، باعتزازهم وافتخارهم بملحمة مصر الجديدة في النهوض والتنمية، بقيادة رئيسها وزعيمها عبدالفتاح السيسي، فكل نجاح لمصر وكل اختراق جديد في مسار الحضارة المعاصرة هو نجاح جديد للأمة العربية التي تحتل فيها مصر مركز الصدارة.

وثمن الدكتور بن دغر، موقف مصر الأخوي إلى جانب الشعب اليمني في دفاعه عن الجمهورية والوحدة والشرعية، وما أبدته من تعاون كريم مع الجالية اليمنية.