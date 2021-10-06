معين عبدالملك يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 48 للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر 1973م.



واستذكر رئيس الوزراء في برقيته تضحيات الجيش المصري الباسل وبطولاته التي سجلها آنذاك وحقق بها الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية، والتي ستظل خالدة في التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مواقف مصر مع اليمن ودورها المشهود والتاريخي في إنجاح ثورتي اليمن 26 سبتمبر 1962 و 14 أكتوبر 1963م، ومشاركتها حالياً في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكداً أن تلك المواقف عمقت بالدم والمصير والمشترك.. منوها بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.