شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ائتلاف الخير للاغاثة، اتفاقية خاصة بمشروع العودة للمدارس بمحافظات صعدة وحجة ومأرب، بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية.



ويتضمن المشروع الذي يستهدف 7 ألاف طالب في المحافظات المستهدفة، إعادة ترميم 17 مدرسة وتوزيع الكتب والحقائب والزي المدرسي وأدوات الحماية الشخصية من كوفيد 19.

وعقب توقيع الاتفاقية، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات الدكتور محمد باسليم، ان الاتفاقية خطوة هامة في دعم بيئة التعليم وتعزيز الحصول على التعليم الآمن للطلاب.. مثمناً التدخلات الذي ينفذها مركز الملك سلمان في تحسين قطاع التعليم بمختلف المجالات.