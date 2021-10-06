هيئة مستشفى مأرب تبحث التعاون مع منظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس هيئة مستشفى مأرب الدكتور محمد قباطي اليوم مع فريق منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة برئاسة مختصة العناية بمكتب المنظمة الاقليمي الدكتورة ساره حليمه، الشراكة الانسانية بين الهيئة والمنظمة وجوانب الدعم الذي تقدمه المنظمة لبعض الانشطة خاصة ما يتعلق بالطوارئ والمختبرات والعناية والعمليات.



كما بحث اللقاء الذي حضره مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، توسيع الشراكة المقبلة بين الهيئة والمنظمة من خلال برنامج علاج الاصابات ورعاية الحالات الحرجة وبناء نظام فعال ومستمر لسنوات، الى جانب برامج التأهيل والتدريب لكوادر الهيئة على مجالات الطوارئ والاحالة ورعاية الحالات الحرجة والاصابات.

واطلع فريق المنظمة على مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة مستشفى مأرب وسعتها السريرية وحجم الضغط الكبير الذي تواجهه في ظل استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي التابعة لايران على مأرب والمحافظات الاخرى المجاورة وصواريخها التي ترسلها على المدنيين والنازحين في عاصمة المحافظة والمديريات الاخرى، الى جوانب ما تحدثه الطرق المهترئة من حوادث واصابات بين المدنيين، الذين تستقبل هيئة مستشفى مأرب اغلبهم بحجم قدرتها الاستيعابية الاكبر على مستوى المحافظة والاقليم الى جانب حجم كوادرها ونوعية كفاءتهم.

وكان الفريق قد قام بزيارة ميدانية ومعه رئيس الهيئة ونائبه الدكتور جميل اليوسفي، الى اقسام الطوارئ والمختبر المركزي للهيئة وبنك الدعم ومشتقاته، ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات للاطلاع على مستوى التجهيزات والتنظيم وطريقة العمل ومستوى العناية بالحالات الطارئة والمصابة والامكانات المتوفرة والاحتياجات الملحة لتطوير الاداء، كما تعرفوا الى مستوى كفاءة الكوادر الطبية العاملة في مختلف الاقسام واحتياجاتهم من التدريب والتأهيل ورفع القدرات.