هادي يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصار السادس من أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 47 للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر 1973م.



ونوه رئيس الجمهورية، بتحقيق القوات المسلحة المصرية في الـ 6 من أكتوبر ذلك الانتصار العظيم لمصر والأمة العربية، والذي سيظل خالدا في التاريخ ومبعث فخر واعتزاز لكل الأمة العربية.

واكد الرئيس، أن اليمن واليمنيين لن ينسوا مواقف مصر والقوات المصرية إلى جانبهم من خلال مساندة أشقائهم اليمنيين في الدفاع ونصرة الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 اكتوبر المجيدتين، ومواصلة تلك المواقف الاصيلة لمصر العروبة مع اشقائهم في اليمن ومشاركتها الْيَوْمَ في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد انقلاب مليشيا الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما أكد رئيس الجمهورية، على متانة وعمق العلاقات الاخوية الضاربة جذورها في عمق التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.. متمنيا لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موفور الصحة والسعادة ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم الرفعة والرقي والازدهار.