شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يشيد بجهود المجتمع المدني في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بجهود منظمات المجتمع المدني الفاعلة في القضايا المجتمعية، وابرزها القضايا الأمنية واسهامها في تعزيز الأمن والأمان والسلم المجتمعي.



وأكد الوكيل التميمي، في الورشة الربعية الثانية للمجتمع المحلي وصناع القرار على مستوى المديريات والمحافظة، تنفذها مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن، على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع المكونات وبما يسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته الضرورية.