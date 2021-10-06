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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعم30 معنفة بمأرب بأجهزة وادوات لبدء مشاريعهن الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
جرى اليوم بمحافظة مأرب تقديم الدعم لـ30 معنفة من النازحات والمجتمع المضيف في مخيم الجفينة ومنطقة المطار بمدينة مأرب.
ويشمل الدعم اجهزة وادوات لصناعة المعجنات لتمكينهن من بدء مشاريعهن الاقتصادية بعد انتهائهن من التأهيل والتدريب من قبل المساحات الامنة للنساء والفتيات المعنفات التي ينفذها مشروع الحماية ودعم سبل العيش التابع لجمعية الوصول الانساني وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان.