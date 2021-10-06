دعم30 معنفة بمأرب بأجهزة وادوات لبدء مشاريعهن الخاصة

ويشمل الدعم اجهزة وادوات لصناعة المعجنات لتمكينهن من بدء مشاريعهن الاقتصادية بعد انتهائهن من التأهيل والتدريب من قبل المساحات الامنة للنساء والفتيات المعنفات التي ينفذها مشروع الحماية ودعم سبل العيش التابع لجمعية الوصول الانساني وبتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012