سفارة اليمن في الجزائر تحتفل بذكرى الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت السفارة اليمنية في الجزائر بالذكرى الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر والذكرى الـ58 لثورة الـ 14 من اكتوبر بحضور عدد من المقيمين والطلاب اليمنيين في الجزائر.



وأكد السفير علي اليزيدي على ضرورة الاصطفاف الوطني لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وإعطاء الحكومة أولوية في دعم الجيش الوطني والمقاومة في كل الجبهات لإستعادة الدولة اليمنية وبناء يمن اتحادي عادل يتسع لكافة ابناء الشعب وبما يضمن التعايش بين شرائح المجتمع ويضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة والحرية والكرامة والمساواة.

وأشار إلى الدور العظيم الذي لعبته ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين والتضحيات الجسام التي ضحى من اجلها أبناء اليمن في سبيل التحرر من قيود حكم الإمامة الكهنوتي المستبد والاستعمار البريطاني البغيض.