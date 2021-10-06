اجتماع بسيئون يناقش التحديات الأمنية وتطوير الجانب الاداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع أمني بمدينة سيئون برئاسة مدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، التحديات التي تواجه العمل الأمني وإيجاد الحلول التي من شأنها تعزيز مكافحة الجريمة.



وشدد العوبثاني على الالتزام بالانضباط العسكري والتعامل الاداري وفق اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الاداري والميداني لتسهيل معاملات المواطنين والجنود ورفع اليقظة والحس الامني والجاهزية للافراد وتنفيذ الخطة الأمنية لتثبيت الامن والاستقرار.

واكد على رفع بلاغ عملياتي في التنسيق والعمل المشترك بين الوحدات.. مشيرا الى انه جاري العمل على إعادة تأهيل محطة الاتصالات اللاسلكية التي تربط جميع الوحدات في مديريات الوادي والصحراء بعد خروجها عن الجاهزية في السنوات الماضية.