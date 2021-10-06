شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: هجمات الحوثيين على مأرب تفاقم الأزمة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الخارجية الأمريكية إن الهجمات العسكرية لجماعة الحوثي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، التي وصلت بالفعل إلى أبعاد تاريخية.



وأضافت: ندعوهم إلى وقف القتال والانخراط في محادثات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المدمرة.

ولفتت إلى أن هناك إجماعا دوليا على أن الوقت حان لإنهاء الصراع في #اليمن، والتزمت الحكومة اليمنية والسعودية وقف القتال واستئناف المحادثات السياسية، بخلاف جماعة الحوثي