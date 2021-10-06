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الخارجية الأمريكية: هجمات الحوثيين على مأرب تفاقم الأزمة الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الخارجية الأمريكية إن الهجمات العسكرية لجماعة الحوثي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، التي وصلت بالفعل إلى أبعاد تاريخية.

 

وأضافت: ندعوهم إلى وقف القتال والانخراط في محادثات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المدمرة.

 

ولفتت إلى أن هناك إجماعا دوليا على أن الوقت حان لإنهاء الصراع في #اليمن، والتزمت الحكومة اليمنية والسعودية وقف القتال واستئناف المحادثات السياسية، بخلاف جماعة الحوثي

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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