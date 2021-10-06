مطالبات حقوقية بالتحقيق في جرائم الحوثيين وحماية المدنيين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

طالبت منظمة "مساواة" للحقوق والحريات، مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته المتعلقة بحماية المدنيين اليمنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.



وقالت المنظمة، حسب وكالة سبأ الحكومية، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لم تتوقف يوماً عن ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين منذ اليوم الأول من شن حربها على اليمنيين على مرآى ومسمع العالم ضاربة بالقرارات الأممية عرض الحائط في ظل صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر تجاه كل ما يتعرض له المدنيين في اليمن وفي مقدمتهم النساء والأطفال".

ولفتت الى أن "مجلس الأمن الدولي أصدر خلال الست السنوات الماضية 10 قرارات أممية بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة جميعها شددت على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وجرمت استهداف القرى والمدن والمناطق الآهلة بالسكان في النزاعات المسلحة واعتبرتها جرائم حرب ضد الإنسانية توجب الملاحقة القضائية بحق مرتكبيها كمجرمي حرب في المحاكم الدولية".

ودعت منظمة مساواة، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص والتدخل لحمايتهم، والتحقيق في جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية ومعاقبة قادتها.

في السياق طالب مركز "المعلومات والتأهيل" لحقوق الانسان، ومركز "حقي" لدعم الحقوق والحريات، فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات العنصرية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين، من أجل ضمان إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب".

جاء ذلك في بيان لهما في دورة الانعقاد الحالية رقم 48 لمجلس حقوق الانسان المودع في البند التاسع المتعلق بالعنصرية، حسب وكالة سبأ.

وأوضح رئيس مركز "حقي" هاني الأسودي، أن "المليشيا عذبت بشدة 9 مدنيين قبل إعدامهم مما أسفر عن مقتل أحدهم تحت التعذيب واصابة قاصر بالشلل أثناء محاكمة صورية مغلقة شابها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمة العادلة".

ولفت الى أن "عمليات الإعدام هذه تعد تمييزاً عنصرياً ضد أفراد ينتمون إلى منطقة تهامة ، التي تسيطر الميليشيا على جزء كبير منها".

ووفق الوكالة فقد تطرق الأسودي الى "الانتهاكات التي مارستها المليشيا خلال السنوات الأخيرة بحق البهائيين واليهود".

وأشار الى قيام المليشيا المدعومة من إيران، "بتغيير العديد من المناهج الدراسية، من خلال محو قيم المساواة، وتكريس الأفكار العنصرية القائمة على التفضيل العرقي لعائلات دوائر القيادات الحوثية"