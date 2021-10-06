شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خليفة الإنسانية تخصص حافلات لنقل طالبات الزهراء بسقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سقطرى

خصصت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، حافلات نقل لتوصيل طالبات ثانوية الزهراء في المنطقة الشرقية بأرخبيل سقطرى.



وتبذل المؤسسة الإغاثية الإماراتية، على تطوير المنظومة التعليمية في أنحاء الأرخبيل، وحث الأسر على دمج أبنائها بالقطاع التعليمي، وتوفير أحدث أساليب التعليم.

واعربت الطالبات عن شكرهن وامتنانهن لدولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الحافلات المدرسية التي تقلهن من المنطقة الشرقية إلى ثانوية الزهراء بالعاصمة حديبو.

وتهدف مبادرة توفير الحافلات لنقل الطلاب والطالبات، التي انطلقت قبل عامين، لتدبير وسائل تنقل آمنة وتخفيف تكاليف الدراسة عن أولياء الأمور.