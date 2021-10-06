شكرا لبحثكم عن خبر وفاة والد وزير المالية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انا لله وانا اليه راجعون
نعزي أنفسنا ونعزي آل بن بريك وآل باوزير، في وفاة الشخصية الاجتماعية والرياضية الوالد صالح سالم بن بريك، والد وزير المالية سالم صالح، وفائز، وعمر، وأحمد، والمرحوم الكابتن خالد بن بريك.
تغمده الله بالرحمة والمغفرة، واسكنه فسيح جناته.. انا لله وانا اليه راجعون.
وتوفى نجله النجم الكروي الشهير خالد بن بريك في المكلا قبل اربعين يوم .
الاعلامي صلاح العماري
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