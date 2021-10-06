شكرا لبحثكم عن خبر المانيا تعلن دعمها للسعودية ضد الحوثيين وفرض حل ينهي مأساة اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت ألمانيا عملها مع والولايات المتحدة، لإبعاد تأثير إيران عن ، تزامنًا مع توسع المليشيات التابعة لها في البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الألماني ميغيل برغر، في مقابلة له مع "العربية"، إن برلين تعمل مع السعودية والولايات المتحدة لتجنب التأثير الإيراني في اليمن، مؤكدًا أن بلاده قلقة من الوضع الإنساني هناك.

وأكد إلى دعم بلاده جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، معربًا عن أمله في أن يخرج الاتفاق بحل سلمي ينهي مأساة الشعب اليمني.

يأتي ذلك، تزامنًا مع احتدام المعارك بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، و التي تحاول السيطرة على مارب من جهة أخرى.