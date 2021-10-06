شكرا لبحثكم عن خبر ​الجيش اليمني يعزز بقوات من وادي حضرموت إلى شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت، صباح أمس، قوة كبيرة من التحالف العربي والنخبة الشبوانية والمنطقة العسكرية إلي جبهة الصفراء عسيلان بمديرية بيحان وإلى معسكر العل بجردان في محافظة شبوة.

وحسب شهود عيان بمدينة عتق، فإن قوات ضخمة تابعة للتحالف العربي وصلت عتق من بلحاف، واتجهت إلي معسكر العلم في عياذ بجردان بشبوة، وأخرى إلي جبهة الصفر بعسيلان بشبوة.

ووصلت قوة من التحالف وأخرى من قوات الجيش في حضرموت إلي جبهة الصفراء بعسيلان.

وتحاول قوات الشرعية والتحالف فتح عدد من الجبهات بشبوة باتجاه مديريات بيحان لتخفيف ضغط مليشيات الحوثي على مأرب.