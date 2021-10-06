شكرا لبحثكم عن خبر ​تحذير من محاولات الحوثيين غزو طور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت قيادة السلطة المحلية بمديرية طور الباحة، أمس الثلاثاء، كافة الجنود ورجال المقاومة في الصبيحة وكل المرابطين في منافذ حدود المديرية، إلى رفع الجاهزية القتالية واليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة وصد حشود المليشيات التي باتت تترصد بين اللحظة والأخرى لغزو المديرية.

وجاء تحذير السلطة المحلية عقب تجدد المواجهات في جبهات حدود طور الباحة بين القوات الجنوبية من جهة والمليشيات الحوثية من جهة أخرى.

وأهابت السلطة المحلية بالمديرية، في بلاغ صحفي صادر عنها، بكل القيادات العسكرية وكل الأطياف والجنود الذين عرفتهم ساحات القتال إلى التعبئة العامة والتصدي والاستعداد لمواجهة تلك الحشود القادمة باتجاه مناطق الصبيحة والتصدي لهم، فإنهم يحاولون إعادة المحاولات الفاشلة كما حدث في عام 2018م، وتم دحرهم من الدخول من أطراف عاصمة المديرية.

وأوضحت قيادة السلطة المحلية بالمديرية أن مناطق الصبيحة ومنها مديرية طور الباحة ستكون بركاناً ثائراً بكل أبنائها وجنودها وشبابها وقبائلها يداً واحدة لدحر المعتدي والتصدي له، حيث قدمت مديرية طور الباحة والصبيحة بشكل عام من باب المندب حتى كرش آلاف الشهداء والجرحى في مختلف الجبهات القتالية.