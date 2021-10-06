شكرا لبحثكم عن خبر ​تقرير يكشف وفاة 3 مدنيين في العبدية جراء الحصار ويحذر من إبادة جماعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، عن وفاة ثلاثة مواطنين مدنيين في مديرية العبدية جنوب المحافظة جراء الحصار المطبق من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران على المديرية منذ أكثر من نصف شهر، ومنعهم من الانتقال إلى مدينة مأرب للحصول على الرعاية الصحية.

وحذر مكتب حقوق الإنسان في تقرير حقوقي خاص أصدره في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي من حدوث أكبر كارثة إنسانية وإبادة جماعية لكافة سكان مديرية العبدية النائية التي تفرض عليها مليشيات الحوثي حصاراً خانقاً دون أي مبرر وأمام صمت دولي مريب، حيث تمنع المليشيات عن سكان المديرية البالغ عددهم 5300 أسرة تضم 35 ألف نسمة، إمدادات الغذاء والدواء والمياه، في حين أن المديرية لا توجد بها أي معسكرات ولا مخزون غذائي ودوائي ولا مشاريع مياه، ما دفع السكان إلى شرب من المياه الملوثة، وهذا ينذر بكارثة صحية.

وناشد التقرير المجتمع الدولي سرعة إنقاذ حياة 2465 طفلا ًيعانون من سوء التغذية الوخيم الذي ينتشر في المديرية من اصل 9827 طفلاً يعانون من سوء التغذية تمكن الفريق الراصد من توثيقهم، إلى جانب رصد 3415 امرأة بحاجة إلى الرعاية الصحية والطبية.

ووثق التقرير 23 حالة مرضية مصابة بالفشل الكلوي و11 حالة مصابة بالسرطان وجميعها تحتاج إلى الإمدادات الدوائية والرعاية الطبية والغسيل الكلوي في مراكز طبية لا تتوفر في المديرية، وباتوا مهددين بالموت الحتمي في ظل الحصار ومنعهم من الخروج من المديرية للحصول على الرعاية الطبية ومنع الإمدادات الدوائية للمديرية، موضحاً توثيق قيام مليشيات الحوثي خطف وإخفاء 3278 مدنياً من الطرقات أثناء محاولتهم الدخول أو الخروج للمديرية في ظل تشديدها على الحصار ومنع التنقلات من وإلى المديرية.

وكشف التقرير، رصد 2523 حالة استهداف لقرى المدنيين في المديرية خلال الأيام الماضية من قبل مليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة الثقيلة من صواريخ وقذائف مدفعية وغيرها، وتوثيق إصابة 135 مدنياً جرائها بإصابات بين بليغة ومتوسطة وخفيفة، بينهم 31 امرأة و17 طفلاً، وتضرر 18 مدرسة في المديرية، ما أدى إلى توقف التعليم فيها وحرمان 8392 طالباً وطالبة من التعليم، وتدمير 442 سيارة ومركبة لمواطنين مدنيين ليس لهم أي علاقة بالجانب العسكري.

وأكد التقرير أن مليشيات الحوثي عملت على زراعة ونشر الألغام الفردية في أطراف المديرية ومداخلها وحقول المواطنين وآبار المياه، حيث بلغ ما تم رصده 4289 لغماً، مشيراً إلى توثيق إصابة 262 مدنياً بالألغام المزروعة بينهم 32 امرأة، و26 طفلاً.

وخلال المؤتمر الصحفي دعا وكيل محافظة مأرب د. عبدربه مفتاح، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، إلى تحمل مسؤولياتهم وسرعة التحرك بإصدار قرارات ملزمة لإنقاذ المدنيين الآمنين في هذه المديرية النائية، وإجبار مليشيات الحوثي برفع الحصار وفتح ممرات إنسانية آمنة لمرور الاحتياجات الإنسانية للسكان من الغذاء والدواء والمياه والمأوى وغيرها، وإيقاف الاستهداف الممنهج من قبل مليشيات الحوثي التابعة لإيران للمدنيين ومنازلهم.

وطالب المجتمع الدولي بإدراج مليشيات الحوثي في قوائم الجماعات الإرهابية في ظل استمرارها في ارتكاب الجرائم الإنسانية واستهداف المدنيين العزل في منازلهم بالصواريخ البالستية وهي من الأعمال الإرهابية، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام ولن تتوقف عن أعمالها الإجرامية والإرهابية بحق اليمنيين، ولا تعير أي اهتمام للدعوات الدولية أو بيانات الإدانة.