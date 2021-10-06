شكرا لبحثكم عن خبر في القرن 21: حشرة ​"الكتن" تغلق مدارس حكومية وأهلية بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أغلقت مدارس حكومية وأهلية أبوابها اليوم في مدينة تعز، وأعادت الطلاب إلى منازلهم لتفشي حشرة الكتن.

وأفادت "الأيام" مصادر تربوية أن عددا من إدارات المدارس الحكومية قررت إغلاق أبوابها بسبب انتشار الكتن وسط أوساط الطلبة.

وأضافت المصادر إن إدارات مدرسية توجهت بمذكرات إلى مكتب التربية والتعليم والصحة المدرسية والجهات المختصة لإرسال فرق رش للقضاء على الحشرة داخل الفصول الدراسية لكن لم تلق أي استجابة.

وأردفت: "منذ أسابيع والحشرة تتزايد وتنتشر بين أوساط الطلبة، ودفعت إدارات مدارس حكومية، منها نموذجية الثورة والحكيمي والحمزة، وعدد كبير من المدارس الخاصة إلى إغلاق أبوابها بسبب تزايد شكاوى أولياء الأمور.

وذكر مصدر صحي للأيام إن الحشرة ظهرت مطلع العام الدراسي في مدارس أهلية بسبب انعدام التهوية وضيق الحجرات الدراسية وصغر حجم النوافذ وارتفاع الرطوبة بسبب ازدحام الطلاب.