مدير عام سيئون يتفقد الوحدة الصحية بمنطقة مريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ضمن النزولات الإشرافية للسلطة المحلية بمديرية سيئون استقبلت الوحدة الصحية بمريمة، مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي بالمديرية الاستاذ محمد عوض العامري في زياره تفقدية للوحدة الصحية مريمة حيث كان في استقباله الاخ سعيد شاكر بن عبيدالله مسئول الوحدة الصحية بمريمه والأخت عايدة باضاوي مسئولة الصحة الإنجابيه بالوحدة وكافة الطاقم الفني والخدماتي والادارة بالوحدة وكذا فريق التطعيم بحملة التطعيم ضد مرض كوفيد 19



وفي بداية الزيارة رحب الاخ مسئول الوحدة الصحية بالأخ مدير عام المديرية وشكره على هذه الزياره والتي تعد تشريف للوحدة الصحية والعاملين فيها وكذا اللجنة الصحية بمنطقة مريمة

وخلال الزياره قام الاخ مدير عام المديرية بجولة في غرف الوحدة الصحية استمع خلالها إلى شرح موجز من الاخ مسؤل الوحدة الصحية سعيد شاكر بن عبيدالله عن الخدمات التي تقدمها الوحدة للمترددين عليها وكذا والأنشطة والبرامج التي تنفذها الوحدة الصحية مريمة

وكذلك المشاريع المستقبليه التي تنوي الوحده الصحية تنفيذها بالتعاون مع اللجنة الصحية وإشراف مكتب الصحة والسكان م سيئون

كما اسمتمع الاخ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي بالمديرية الى الصعوبات التي تواجه سير العمل بالوحدة ومنها ضيق المكان وكثافة السكان الذين في النطاق الجغرافي للوحدة الصحية حيت يتجاوز ال 10900نسمة وكذا اعتماد الوحدة الصحية مريمة على العمال المتعاقدين وعدم توفر الميزانية المخصصة لرواتب العمال المتعاقدين

كما تفقد الاخ مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الاستاذ محمد عوض العامري فريق التطعيم بحملة التطعيم ضد مرض كوفيد 19 الجرعة الثانية لقاح سترازينكا بالوحدة الصحية استمع خلال الى شرح حول اليه العمل في التسجل وإدارة البيانات وكذا سير عملية التطعيم

وفي نهاية الزيارة أشاد الاخ مدير عام المديرية الاستاذ محمد عوض العامري رئيس المجلس المحلي بالمديرية بالحهود التي يبذلها طاقم العمل بالوحدة وشكرهم على حسن التنظيم والعمل والنظافة والخدمات التي تقدم للمواطنين

كما أشاد بجهود ودعم اللجنة الصحية بمنطقة مريمة والاخ عاقل منطقة مريمة الشيخ جعفر بن هادي العامري عاقل منطقة مريمة و قدم استعداد السلطة المحلية بالمديرية بتقديم كل مايلزم لدعم وتطوير الوحدة الصحية مريمة وكل المواقع الصحية بالمديرية وكذا العمل ترفيع الوحدة الصحية مريمة الى مركز صحي بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمديرية والعمل على ادراج مشروع بناء المركز الصحي بمريمة ضمن خطة المشاريع العاجلة التي تقدم عبر السلطة المحلية بمديرية سيئون