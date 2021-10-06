إدارة بترومسيلة تعطي تعليمات مغلوطة لقوات حماية الشركات لرفع أضراب العمال بالقوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المسيلة

قال مصدر عامل في احد القطاعات النفطية بشركة بترومسيلة انهم تفاجئوا صباح اليوم بمحاولة أقتحام اطقم قوات حماية الشركات لموقعهم بالقوة وكادت ان تتسبب بكارثة كبيرة قد تصل الى اطلاق النار على العاملين من ابناء مناطق الامتياز الذي يقمون بتادية حقهم المشروع في الاضراب قانونا في القطاع.



وحسب المصدر فان معلومات مغلوطة من إدارة بترومسيلة لقيادة حماية الشركات كادت ان تتسبب بكارثة حقيقية لولا لطف الله وحكمة اركان قيادة حماية الشركات وتفهمه الوضع لمطالب العمال الحقوقية.

ودعا مصدر في اللجنة النقابية المطالبة بحقوق العمال الجهات ذات العلاقة بالتصرف العقلاني تسوية أوضاع العمال الحقوقية في الشركة لان ذلك يعد مطلبا مشروعا وينهي كل التصعيد الجاري مؤكدا استمرارهم في التصعيد المشروع

وعبر المصدر عن استيائه من التهاون واللامبالاة من قبل قيادة الشركة خاصة فيما يخص حقوق العمال ومطالباتهم بها.

واكد المصدر ان استياء واسع من قبل العاملين في القطاعات النفطية في الشركة والشركات الباطنة من رد احد قيادات الشركة وعدم مبالاته بأضراب العمال.

وطالبت اللجنة النقابية في تواصلها مع قيادات السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية والشيخ عمرو بن حبريش وكيل اول محافظة حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع التحرك الجاد لايجاد حلول عملية تنصف المطالب الحقوقية للعمال في قطاعات الشركة.