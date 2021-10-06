بقرار من صنعاء الانقلابي بن حبتور يتدخل ويغير اسم شارع في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - في واقعة طريفة وجديدة اطلق رئيس وزراء الحكومة في صنعاء د. عبدالعزيز بن حبتور مسمى جديد لشارع السجن في صنعاء وبناء على مقترح محافظ عدن المعين من قبل الحوثيين طارق سلام فقد اقر حبتور تسمية شارع السجن بشارع الفقيد عبدالقوي مكاوي ومكاوي هو ابرز القيادات العدنية خلال فترة الاستعمار وهذا ثالث اسم لشارع السجن في المنصورة وهو الشارع الذي يرفض المواطنون تسميته الا بأسم شارع السجن

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