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عودة خدمة الانترنت في 4 محافظات يمنية بعد انقطاع لساعات

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المنامة - ياسر ابراهيم - عودة خدمة الانترنت في 4 محافظات يمنية بعد انقطاع لساعات

حضرموت: يمن شباب نت ـ خاص

الاربعاء, 06 أكتوبر, 2021 - 09:44 صباحاً

[ عودة خدمة الانترنت لأربع محافظات يمنية بعد انقطاع لساعات ]

عادت خدمة الانترنت الأرضي، اليوم الأربعاء، بعد انقطاعها منذ مساء أمس في أربع محافظات شرقي اليمن.
 
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي وصحراء حضرموت لـ"يمن شباب نت"، "إن خدمة الانترنت الأرضي ADSL عادت إلى محافظة حضرموت، في صباح هذا اليوم الاربعاء".
 
وأوضح المسؤول، "أن انقطاع الخدمة، منذ مساء الأمس الثلاثاء، كان بسبب قطع كابل الألياف الضوئية في محافظة المهرة".
 
وتسبب القطع بانقطاع الخدمة عن محافظات (حضرموت وشبوة ومأرب والجوف)، حسب المصدر.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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