عودة خدمة الانترنت في 4 محافظات يمنية بعد انقطاع لساعات

عادت خدمة الانترنت الأرضي، اليوم الأربعاء، بعد انقطاعها منذ مساء أمس في أربع محافظات شرقي اليمن.



وقال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي وصحراء حضرموت لـ"يمن شباب نت"، "إن خدمة الانترنت الأرضي ADSL عادت إلى محافظة حضرموت، في صباح هذا اليوم الاربعاء".



وأوضح المسؤول، "أن انقطاع الخدمة، منذ مساء الأمس الثلاثاء، كان بسبب قطع كابل الألياف الضوئية في محافظة المهرة".



وتسبب القطع بانقطاع الخدمة عن محافظات (حضرموت وشبوة ومأرب والجوف)، حسب المصدر.

