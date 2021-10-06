شكرا لبحثكم عن خبر الإفراج عن مايا العبسي بعد توقيفها بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قادة تغريدة، لمقدمة برنامج تلفزيوني، على قناة يمنية، إلى الاعتقال بعد أن انتقدت أحوال العاصمة المؤقتة عدن الواقعة فعليا تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر مقربة، قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اعتقلت مايا عبدالغفور العبسي وطاقم تصوير برنامجها "طائر السعد" قبل أن تفرج عنها منتصف ليل الثلاثاء.

وأوضحت أن، قوات الدعم والاسناد" اعتقلت العبسي بسبب تغريدة نشرتها قبل يومين تنتقد احوال عدن.

وغردت العبسي نشرت على حسابها الرسمي بموقع التدوين العالمي المصغر "تويتر" مساء السبت وقالت "حقا ..ىوعاث الزمان ..وعانت عدن". وحظيت بتفاعل واسع من جمهورها، بينهم تابعون للمجلس الانتقالي.

واعتقلت العبسي في نقطة امنية بمدخل مدينة عدن، وطاقم برنامجها طائر السعيدة الذي تقدمه على قناة السعيدة اثناء توجههم لتصوير حلقات للبرنامج مع مواطنين في أحياء العاصمة.

وبررت تلك القوات، الاعتقال إلى عدم امتلاك القناة تصريحا بالتصوير في مدينة عدن، واحتجزوهم في مبنى قيد التشييد (عمارة) قريبة من نقطة التفتيش لساعات، وجهوا لهم طوالها إهانات عدة، بحسب المصدر.

وقال المصدر، إن قوات الانتقالي الجنوبي كانت تنوي مصادرة معدات التصوير بالكامل واستمرار اعتقال مايا العبسي وطاقمها لولا تزامن الاعتقال مع زيارة المبعوث الاممي هانس غروندبرج للعاصمة المؤقتة عدن، وموجة الاستنكار الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، وبينما لم تعلق إدارة قناة السعيدة على اعتقال الاعلامية مايا العبسي وطاقم القناة المرافق لها؛ اثار الاعتقال التعسفي موجة استنكار واسعة على منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، باعتباره "اعتقالا تعسفيا لطاقم برنامج اجتماعي وليس سياسيا".