شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تكشف موعد بيع شرائع الانترنت 4G والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أوضح مصدر مسؤول في شركة عدن نت حقيقة موعد بدء بيع شرائح الانترنت بتقنية الجيل الرابع المملوكة للشركة.

وقال المصدر أن من المتوقع أن تبدأ الشركة ببيع الشرائح خلال الأيام القادمة وذلك من خلال موقع الكتروني يتيح للجمهور التسجيل المسبق للحصول على شريحة عدن نت دون عناء أو طوابير إنتظار في مراكز خدمة البيع.

ونفى المصدر صحة ما يتداول على الفيس بوك بأن الشركة بدأت ببيع الشرائح، مؤكداً أن ما يتم تداوله من صور تعود لإستخراج شريحة بدل فاقد لأحد العملاء.