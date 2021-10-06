شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تكشف موعد بيع شرائع الانترنت 4G والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أوضح مصدر مسؤول في شركة عدن نت حقيقة موعد بدء بيع شرائح الانترنت بتقنية الجيل الرابع المملوكة للشركة.
وقال المصدر أن من المتوقع أن تبدأ الشركة ببيع الشرائح خلال الأيام القادمة وذلك من خلال موقع الكتروني يتيح للجمهور التسجيل المسبق للحصول على شريحة عدن نت دون عناء أو طوابير إنتظار في مراكز خدمة البيع.
ونفى المصدر صحة ما يتداول على الفيس بوك بأن الشركة بدأت ببيع الشرائح، مؤكداً أن ما يتم تداوله من صور تعود لإستخراج شريحة بدل فاقد لأحد العملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن نت تكشف موعد بيع شرائع الانترنت 4G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.