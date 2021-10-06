شكرا لبحثكم عن خبر راشد القديح ان عملية اغتيال ابن تعز المواطن عاطف الحرازي في طور الباحة بلحج عمل جبان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الشيخ والقيادي في الحراك الجنوبي نبيه سعيد راشد القديح ان عملية اغتيال ابن تعز المواطن عاطف الحرازي في طور الباحة بلحج عمل جبان ومرتكبو هذه الجريمة يفتقرون لادنئ قيم الرجولة والانسانية.

واضاف القًديح اننا وفي الوقت الذي نرفض وندين ونستنكر بكل قوة هذه البلطجة والافساد في الارض وارقة دم اي انسان كيفما كان ومهما كان وتحت اي مبرر وهو عابر سبيل كل ذلك لاتم بصلة لكل القضايا التي نناضل من اجلها ومنها القضية الجنوبية التي تسعئ بعض قوئ الارهاب والتخلف لدفنها وتشويهها بمختلف الطرق والوسائل والاساليب وفق تعبيره.

ودعا الشيخ القديح محافظ ومدير امن لحج ومدير طور الباحة سرعة ردع هولاء الذين وصفهم بقطاع الطرق وناهبي عابري السبيل وقتلهم بدم بارد ومحاسبتهم وتقديم القتله للقصاص والعدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاساءة للجنوب الارض والانسان حدقوله.

ونفى الشيخ القديح صلة اللواء التاسع بالواقعة وهذا الحادث مشيرا الئ ان اللواء التاسع صاعقة لم يعد يتواجد لديه اي قوة عسكرية ولا افراد في منطقة طور الباحة.

منوهاً الى ان هذه العملية الاوهاربية مدانة ومرفوضة في كل القيم والمبادئ والشرائع والقوانين ودعا الشيخ القديح الئ وقف الاستهانة بارواح ودماء عابري السبيل موكدا ان هذه الاعمال الاجرامية لاتمثل الشعب في الجنوب ولا القبائل ولا تمثل الا مرتكبيها ومن يقف ورائهم.