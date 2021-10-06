شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل انتصار العبدية على هجوم حوثي متعدد الانساق جنوب مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتهت المعارك العنيفة التي خاضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، الساعات الماضية، في جبهة العبدية جنوبي محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن المعارك انتهت مساء الثلاثاء، بعد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة وبين مليشيا الحوثي في أطراف مديرية العبدية.

وتضيف بالقول: “توقفت المعارك بعد مواجهات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، والتي استمرت لأكثر من ثمان ساعات”.

مؤكدًة، أن المواجهات توقف حاليًا بعد فرار من تبقى من مقاتلي مليشيا الحوثي التي تشن هجوم حوثي بعدة انساق على مواقع الجيش في محاولة من المليشيات لإجتياح المديرية التي تعيش تحت حصار الانقلابين منذ 21 سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المجاميع الحوثية المهاجمة، فيما تم أسر عدد كبير من مقاتلي المليشيات وتدمير عدد من الآليات العسكرية للحوثيين في الجبهة ذاتها.