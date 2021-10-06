شكرا لبحثكم عن خبر اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني هذا الصباح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ، صباح اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 م والتي جاءت كالآتي :

اسعار العملات في صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء = 600 ريال

بيع = 601 ريال

الريال السعودي

شراء =158 ريال

بيع = 158.5 ريال بيع = 158.5 ريال

اسعار العملات في عدن

الدولار الأمريكي

شراء = 1195 ريال

بيع = 1200 ريال

الريال السعودي

شراء = 314 ريال

بيع = 316 ريال

مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي وقت وتختلف من صراف إلى آخر بنسب متفاوتة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.