شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: المحرقة التي نكلت بعصابات الحوثي جنوب مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مشاهد للمعارك العنيفة والمتواصلة التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي، إن تلك المشاهد توثق جانب من المعارك التي يخوضها ابطال الجيش والمقاومة ضد مليشا الحوثي الايرانية بجبهات مارب الجنوبية.

وفي وقت سابق، وصف المركز الإعلامي للقوات المسلحة، المعارك التي دارت في الجبهة الجنوبية بمأرب، بأنها يوم أسود على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

مؤكدًا أن مليشيا الحوثي الإيرانية، تلقت ضربات موجعة على يد أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل في جبهات القتال جنوب مارب، وتكبّدت أعظم الخسائر في العتاد والأرواح.

وقال إعلام القوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة سطّروا أروع الملاحم وكسروا هجمات متزامنة شنّتها المليشيا الحوثية في عدّة محاور وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر لا حصر لها.

وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر وقيادات المليشيات بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل.

مشيرًا إلى إلى أن العديد من جثث المليشيا الحوثية ما تزال متناثرة على امتداد مسرح العمليات القتالية، البعض منها من معارك الأيام الماضية.

وألحقت مدفعية الجيش الوطني، بالمليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعد أن شنّت قصفاً مركّزاً استهدف تحركات الحوثيين على امتداد الجبهة.

ودمّرت مدفعية الجيش الوطني عربتين وثلاثة أطقم للمليشيا الحوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية دبابة وعربة bmb وأربعة أطقم إضافة إلى خسائر أخرى للحوثيين في العتاد والأرواح.