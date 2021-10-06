شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: ضبطت مبلغ (2,450,000) ريال “مجهولة المصدر”، بحوزة مقيم من الجنسية اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلنت السلطات السعودية، مساء الثلاثاء، القبض على مقيم يمني، وبحوزته مبلغ مالي كبير، في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش، ضبطت مبلغ (2,450,000) ريال “مجهولة المصدر”، بحوزة مقيم من الجنسية اليمنية.
وبحسب المتحدث فإن المقيم في العقد الرابع من العمر، مخالف لنظام أمن الحدود ، وجرى تحريز المبلغ وإيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.
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