شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: في اب خرج من الباص ليتحرش بسيدة فيالشارع والكاميرا وثقة الواقعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة توثق لحظات تحرش شاب يمني بفتاة في محافظة إب(وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأقدم الشاب بالاعتداء والتحرش على فتاة كانت تمشي في الشارع العام بمدينة إب برفقة صديقتها، فيما كان المتحرش يركب باص إجرة.

وتطاول المتحرش وأقدم على لمس الفتاة أسفل ظهرها، في فعل فاضح وغير مسبوق في اليمن.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، انفلات أمنى واعتداءات على نساء وأطفال اليمن، وتتم أغلب تلك الاعتداءات على أيدي عناصر مليشيا الحوثي.