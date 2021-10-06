شكرا لبحثكم عن خبر الأولمبي اليمني يبحث عن نتيجة إيجابية أمام عمان بغرب آسيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يخوض المنتخب الأولمبي اليمني الأربعاء ثاني لقاءاته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في محافظتي الخبر والدمام بالسعودية، أمام المنتخب العماني الشقيق.

اليمن يدخل اللقاء الساعة ٣ والنصف عصرا على استاد سعود بن جلوي بالخبر، وفي رصيده نقطة واحدة من تعادله مساء أمس أمام الكويت(١-١) في إطار المجموعة الاولى، فيما يدخل المنتخب العماني متصدرا المجموعة بثلاث نقاط من فوزه أمام الأردن.

وأجري منتخب اليمن اليوم الثلاثاء مرانا خفيفا قبل لقاء الغد.

ووفقا لما نشره موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم ،فقد أكد اللاعبون عزمهم بذلهم قصارى جهدهم للخروج بنتيجة ايجابية أمام عمان، شاكرين الجماهير اليمنية في كل مكان لمؤازرتهم ومساندتهم.