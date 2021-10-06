السفير العرادة يبحث مع وزير الدفاع الموريتاني تعزيز التعاون في مجال الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور صالح العرادة، مع وزير الدفاع الوطني الموريتاني حننه ولد سيدى، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الدفاع.



واستعرض السفير العرادة، تطورات الاوضاع والاحداث في اليمن..مشيراً الى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد ابناء الشعب اليمني ومواصلتها محاصرة المدن والقرى وقصفها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء واطفال.

واشاد العرادة، بدور موريتانيا المحوري في القضايا الإقليمية والعربية ودورها البارز في دعم الشرعية الدستورية وموقفها الدائم الى جانب وحدة وامن واستقرار اليمن..معبراً عن شكره على اهتمام موريتانيا بتأهيل الضباط اليمنيين وفتح المجال لهم ضمن الدورات العسكرية الهامة في المؤسسات التعليمية العسكرية الموريتانية.

من جانبه جدد وزير الدفاع الموريتاني، موقف بلاده الدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكداً استمرار موريتانيا في التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع.