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تعرف على أسعار الخضار والفواكه في المكلا

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الخضار والفواكه في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

- الموز = 500 ریال

- التفاح المحلي = 1000 ریال

- التفاح الخارجي = 1600 ریال

- البرتقال الخارجي= 1800 ريال

- العنب = 1300 ريال

 

- الباذنجان = 1400 ریالا

- الكوسة = 1500 ریال

- البصل = 550 ریال

- الثوم = 1300 ريال

- الجزر = 800 ریال

- الخیار = 2500 ریال

- اللیمون = 1000 ریال

- الطماطم = 1300 ریال

- البطاطس = 450 ریال

 

- لحوم الأغنام = 4500 ریال

- لحوم الابل = 6000 ریال

- لحوم الأبقار = 4500 ریال

- سمك الثمد = 5500 ریال

- سمك القرش "اللخم" = 7000 - 4000 ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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