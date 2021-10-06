اليوم الأربعاء.. منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة نظيره العماني

المنامة - ياسر ابراهيم - يخوض منتخبنا الوطني، مباراته الثانية في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليا في مدينة الدمام السعودية، وذلك عندما يواجه شقيقه العماني، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويريد منتخبنا الوطني أن يعزز حظوظه في المجموعة، بعد الأداء الجيد الذي حققه في المباراة السابقة أمام المنتخب الكويتي، والذي تعادل معه ايجابا هدف لكل منهما، وكان الأقرب للفوز لكن لم يحالفه الحظ.

فيما يريد المنتخب العماني، التمسك بصدارة المجموعة الأولى، وضمان تأهله إلى نصف النهائي، بعد أن حقق انتصارا ثمينا في بداية المشوار على حساب المنتخب الأردني (1-0).

الفوز على منتخبنا الوطني، سيقرب الأحمر الأولمبي كثيرًا من بطاقة التأهل إلى النصف النهائي للمرة الثانية في هذه البطولة، بعد أن تأهل إلى هذا الدور للمرة الوحيدة عام 2012، وأحرز المركز الثالث.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات عمان واليمن والكويت والأردن، ويتأهل المتصدر فقط إلى الدور نصف النهائي.