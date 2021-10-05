قوات الجيش تحرر مواقع غرب تعز وتكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش، اليوم، من تحرير عدد من المواقع غرب مدينة تعز، خلال معارك حاسمة ألحقت بمليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



وقال نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر" إن المليشيا الحوثية شنت منذ ماقبل ساعات الفجر الأولى يومنا هذا الثلاثاء هجوماً على بعض مواقع قواتنا غرب وشمال غرب تعز، لكنها ووجهت بشراسة وكثافة نارية ألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأجبرتها على التراجع والفرار".

وأضاف البحر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " أن قواتنا شنت هجوماً معاكساً تتبعت خلاله مليشيا الحوثي التي فرت من المواجهات وتمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب تعز".

واشار الى أن خسائر العدو البشرية في معركة اليوم تقدر بين 50 قتيلاً وجريحًا إلى جانب خسائر أخرى في العتاد..لافتاً إلى أن جثث قتلى المليشيا ما تزال متناثرة في الشعاب وكذا حطام آلياتها المدمرة بنيران أبطال الجيش .