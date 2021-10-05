في عامها الأول.. بن عديو يدشن امتحانات القبول بــ "جامعة شبوة"

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الثلاثاء، أول امتحانات قبول في جامعة شبوة في عامها الجامعي الأول 2022/2021م.

وأوضح المركز الإعلامي للمحافظة، أن الامتحانات تقدم فيها 425 طالبًا وطالبة؛ للتنافس على القبول في أقسام هندسة النفط والغاز بكلية النفط والمعادن، وكليتي الإدارة والاقتصاد والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد المحافظ خلال التدشين هذا اليوم بأنه يستحق الاحتفال في شبوة، باعتبار أن المحافظة خطت أول خطوة حقيقية في وجود جامعة شبوة، على أرض الواقع وما سبقها هي إجراءات أوليّة للوصول لهذا اليوم.

واعتبر بن عديو إنشاء الجامعة في المحافظة أمر مهم؛ سينعكس على المحافظة بصورة إيجابية على كل الأصعدة، وسيتيح الفرصة أمام أبنائها لمواصلة تحصيلهم العلمي في العديد من التخصصات العلمية.

وأكد المحافظ مواصلة قيادة المحافظة لدعمها ومساندتها للجامعة حتى تتمكن من القيام بدورها المنشود في خدمة المجتمع والوطن، مؤكدًا "أن أبواب الجامعة ستكون مفتوحة ليس لأبناء المحافظة فقط بل لكل أبناء الوطن".

بعد ذلك ناقش المحافظ مع رئاسة الجامعة وعمداء الكليات عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل ونشاط الجامعة خلال عامها الدراسي الأول ومعالجة وحل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه سير العملية التعليمة فيها.